內房危機｜碧桂園28億元人幣出售廣州金融中心項目 冇收益或損失

碧桂園(2007)公布，以約28億元人民幣出售發展廣州白鵝潭國際金融中心項目股權，予中安天璣(北京)產業控股，基於現行市場情況、資金投入計劃和預計工程成本等考慮，預期將可收回於廣州物業所投入成本，但不會錄得收益或損失。
碧桂園於2017年通過公開市場招拍掛取得廣州物業，並於2018年獲取廣州物業的土地使用權。地盤面積為13,968方米，容積率為15及計容建築面積約為20.952萬方米，土地指定為商業及企業用途。現計劃於廣州物業上興建該樓宇，包括一幢64層高並設有5層地庫的高層商業樓宇。集團並已投入資金31億元人民幣。
提供及時且急需的解決方案
根據廣東同德房地產土地資產評估與規劃測繪估值報告，於今年2月29日，該廣州物業土地使用權的市場價值約為31.21億元人民幣，該廣州物業本身目前已抵押予若干抵押權人作為由同系附屬公司碧桂園地產集團於去年所發行約17億元人民幣17億元於2025年到期的中期票據的擔保，鑑鑒於該等複雜因素及該項目將需要大量資金，目前估計達致工程竣工將需約28億元人民幣，集團很難恢復施工或出售廣州物業。因此引入廣東中為作為共同開發廣州物業的夥伴，將為變現廣州物業所面臨的困難提供及時且急需的解決方案。