內房危機｜碧桂園28億元人幣出售廣州金融中心項目 冇收益或損失

碧桂園以約28億元人民幣出售發展廣州白鵝潭國際金融中心項目股權，將不會錄得收益或損失。(資料圖片)

碧桂園(2007)公布，以約28億元人民幣出售發展廣州白鵝潭國際金融中心項目股權，予中安天璣(北京)產業控股，基於現行市場情況、資金投入計劃和預計工程成本等考慮，預期將可收回於廣州物業所投入成本，但不會錄得收益或損失。

碧桂園於2017年通過公開市場招拍掛取得廣州物業，並於2018年獲取廣州物業的土地使用權。地盤面積為13,968方米，容積率為15及計容建築面積約為20.952萬方米，土地指定為商業及企業用途。現計劃於廣州物業上興建該樓宇，包括一幢64層高並設有5層地庫的高層商業樓宇。集團並已投入資金31億元人民幣。