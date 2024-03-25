匯立WeLab據報獲批持有WeLend　或成首間虧轉盈虛擬銀行

本地金融科技公司WeLab集團香港業務將進行架構重組。本地傳媒報道，集團旗下本地網上貸款平台WeLend（擁有持牌放債人牌照），經重組後會成為虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）的附屬公司，換言之兩企將變為母子關係，以客戶貸款及資產規模計，匯立銀行可達致以小控大，有關安排已獲金管局批准。

《信報》報道，當集團重組完成後料可帶來顯著協同效益，WeLend收益會綜合反映至匯立銀行的損益賬上，令後者的客戶貸款及資產總額迅速以倍數計躍升。而WeLend受惠於整體資金成本下降（虛銀具吸納存款能力）可締造更大盈利回饋母企，匯立銀行因此有望迅速成為首間虧轉盈的虛銀，而今次架構優化不涉任何裁員或人手縮減情況。

報道指，今次架構重組最快上半年前後時間可以完成，WeLend將繼續以持牌放債人（俗稱「財仔」）的定位拓展本身客路與業務，情況有如過去的本地註冊銀行旗下持有「財仔」的運作模式一樣。

資料顯示，截至去年6月底，匯立銀行虧損1.62億元，較前年同期蝕2.24億元有所改善，期內該行客戶存款總額22.26億元，客戶貸款總額16.43億元，資產總額則達30.55億元。

WeLab集團發言人回覆指，WeLab一直審視不同的策略，以促進集團在香港業務的發展，就有關架構重組等查詢，目前沒有更多資訊可提供。金管局發言人則說，該局不評論個別銀行事宜。