吉利全年多賺0.9%　管理層：銷量目標為190萬輛

吉利（175）公布截至2023年12月底止全年業績，全年多賺0.9%，53.08億（人民幣，下同），按年增長0.91%，亦較預期的49.2億元為好；派末期息0.22港元。
管理層：銷量目標為190萬輛
期內，集團收益1,792.04億元，按年增長21.11%。銷售汽車及相關服務收入1,496.2億元，按年增22%；領克集團（LYNK & CO）收入347.9億元，按年增20%；銷售汽車零部件收入102.3億元，按年增17%；知識產權之許可收入14.7億元，按年跌11%；研發及相關技術支援服務收入65.9億元，按年跌2%。
去年吉利共售出約168.65萬輛汽車，按年增長18%。其中，內地境內的批發量按年增長14%，達到141.24萬輛；出口批發量按年增長38%，達到27.41萬輛。而去年集團新能源汽車總交付量達到48.74萬輛，按增長48%，銷售佔比達到29%。集團已成為內地市場最主要的新能源汽車製造商之一。
管理層預計2024年，汽車行業將仍然具挑戰性和競爭激烈。2024年度的銷量目標定為190萬輛，包括領克合資公司的「領克」品牌汽車總銷量，較2023年所實現總銷量增加約13%。
管理層補充，預計今年汽車行業將仍然具挑戰性和競爭激烈。吉利將堅守作為汽車製造商的根本，堅持智能精品車戰略，不斷為用戶帶來高價值的產品和體驗。