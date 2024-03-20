吉利全年多賺0.9%　管理層：銷量目標為190萬輛

吉利（175）公布截至2023年12月底止全年業績，全年多賺0.9%，53.08億（人民幣，下同），按年增長0.91%，亦較預期的49.2億元為好；派末期息0.22港元。

管理層：銷量目標為190萬輛 期內，集團收益1,792.04億元，按年增長21.11%。銷售汽車及相關服務收入1,496.2億元，按年增22%；領克集團（LYNK & CO）收入347.9億元，按年增20%；銷售汽車零部件收入102.3億元，按年增17%；知識產權之許可收入14.7億元，按年跌11%；研發及相關技術支援服務收入65.9億元，按年跌2%。 去年吉利共售出約168.65萬輛汽車，按年增長18%。其中，內地境內的批發量按年增長14%，達到141.24萬輛；出口批發量按年增長38%，達到27.41萬輛。而去年集團新能源汽車總交付量達到48.74萬輛，按增長48%，銷售佔比達到29%。集團已成為內地市場最主要的新能源汽車製造商之一。