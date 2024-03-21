國泰航空｜國泰2月客運量增62%　將開新航線支持「一帶一路」

國泰航空周四（21日）公布2024年2月份客、貨運量數據。2024年2月載客逾180萬人次，按年多62%，運載率按年跌3.8百分點至82.4%，也輕微低於1月的82.8%。其中，國泰航空指，2月18日單日運作272客運航段，載客量突破7萬人次，兩者均刷新疫情以來單日最高紀錄。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，今年2月適逢農曆新年假期，客運業務表現理想。來自香港、大灣區其他城市及內地的出行需求激增，當中短途航線增幅尤其顯著，香港與內地之間客運需求亦十分殷切，內地航線的載客率於農曆新年期間高達85%。

劉凱詩指，今年首兩個月合計，由亞洲各個市場、香港以至內地運往各長途航點的貨運量均有顯著增長。此外，藥物、鮮貨及機械零件等特殊貨物的運送量亦錄得令人鼓舞的增幅。整體而言，今年首兩個月貨運業務的表現符合預期，而貨運需求將於3月下旬回升。

將開新航線支持「一帶一路」

展望方面，劉凱詩表示，預計市民出行需求於復活節假期前逐漸增長，特別是長途航線，商務顧客來港的需求亦會持續強勁，又料「個人遊」計劃擴展至西安及青島有助刺激訪港旅遊需求。