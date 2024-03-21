家族辦公室｜裕澤香江高峰論壇3.27舉行 演講嘉賓有新世界鄭志剛 Chanel控股家族成員David Wertheimer

政府周四（21日）公布，將於本月27日將舉行第二屆「裕澤香江」（Wealth for Good in Hong Kong）高峰論壇，亦公布演講嘉賓名單，當中包括新世界行政總裁、香港財富傳承學院主席鄭志剛、小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地、比亞迪執行副總裁兼美洲地區總裁李柯等。
演講嘉賓來自世界頂尖家族
其中「經典品牌與傳承」環節，演講嘉賓來自世界頂尖家族，除了有鄭志剛外，尚有國際時尚品牌Chanel控股家族成員David Wertheimer、意大利知名服裝品牌Zenga家族成員 Angelo Zegna，以及瑞士奢華手錶品牌蕭邦聯席總裁兼藝術總監Caroline Scheufele。而「慈善及財富傳承」環節，則有比爾及梅琳達 · 蓋茲基金會慈善發展部門總監Robert Rosen等。
「裕澤香江」高峰論壇圍繞4大主題
今屆「裕澤香江」高峰論壇圍繞4大主題，包括經典品牌與傳承、綠色科技、慈善及財富傳承，以及探討家族辦公室發展的「創富跨世代經驗分享」。政府期望通過舉辦論壇向全球投資者展示如何善用香港的戰略位置和獨特優勢，在全球經濟不確定性中發掘新機遇。
財經事務及庫務局局長許正宇表示，特區政府廣邀國際知名講者親臨香港，參與即將舉行的裕澤香江高峰論壇。他指自己熱切期待當日與講者及來自世界各地的家族辦公室決策人深入交流，並透過論壇繼續推動香港成為全球家族辦公室和資產擁有人落戶發展的主要目的地。
主題討論的演講嘉賓
經典品牌與傳承
- 主持人：瑞銀財富管理總裁 Iqbal Khan
- 香港財富傳承學院主席 鄭志剛
- 蕭邦聯席總裁兼藝術總監 薛佛樂
- 1686 Partners Lifestyle Funds Franchise 創辦人 David Wertheimer
- ZEGNA 消費者與零售部卓越總監 Angelo Zegna
綠色科技
- 主持人：紅杉中國創始及執行合夥人 沈南鵬
- 小鵬汽車副董事長兼總裁 顧宏地
- 比亞迪股份有限公司執行副總裁兼美洲地區總裁 李柯
- 加州大學柏克萊分校電機工程和電腦科學系教授 宋曉東
- 遠景科技集團行政總裁 張雷
慈善及財富傳承
- 主持人：滙豐環球私人銀行及財富管理行政總裁 詩文慧
- 東潤公益基金會創始人、理事長 孔東梅
- 杜拜統治家族成員 Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum 殿下
- 香港賽馬會慈善及社區事務執行總監 梁卓偉
- 比爾及梅琳達 · 蓋茲基金會慈善發展部門總監 羅伯特 · 羅森
創富跨世代經驗分享
- 主持人：摩根大通私人銀行亞洲行政總裁、摩根大通香港行政總裁、董事總經理 彭思佳
- LGT主席及首席執行官、 Lightrock創始人及主席 H.S.H.列支敦士登馬克斯親王
- Jollibee Foods Corporation 主席兼創辦人 陳覺中
- Blue Pool Capital 行政總裁 Oliver Weisberg
港府又指，於高峰論壇上，WndrCo創始合夥人、華特迪士尼集團前主席及夢工場動畫公司聯合創始人兼首席執行官Jeffrey Katzenberg將參與由Blue Pool Capital行政總裁Oliver Weisberg主持，題為「從荷里活到矽谷經驗分享」的爐邊對談。
此外，Avenue Capital Group主席、行政總裁及聯合創始人、NBA密爾瓦基公鹿前擁有人Marc Lasry及Wade Inc. 行政總裁、NBA名人堂成員、前邁亞密熱火得分後衞名宿Dwyane Wade，亦將參與由賽車手及萊坊大中華區私人辦公室負責人董荷斌主持的爐邊對談，題為「體育產業投資的興起及趨勢」。