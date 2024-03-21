家族辦公室｜裕澤香江高峰論壇3.27舉行 演講嘉賓有新世界鄭志剛 Chanel控股家族成員David Wertheimer

其中「經典品牌與傳承」環節，演講嘉賓來自世界頂尖家族，除了有鄭志剛外，尚有國際時尚品牌Chanel控股家族成員David Wertheimer、意大利知名服裝品牌Zenga家族成員 Angelo Zegna，以及瑞士奢華手錶品牌蕭邦聯席總裁兼藝術總監Caroline Scheufele。而「慈善及財富傳承」環節，則有比爾及梅琳達 · 蓋茲基金會慈善發展部門總監Robert Rosen等。

政府周四（21日）公布，將於本月27日將舉行第二屆「裕澤香江」（Wealth for Good in Hong Kong）高峰論壇，亦公布演講嘉賓名單，當中包括新世界行政總裁、香港財富傳承學院主席鄭志剛、小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地、比亞迪執行副總裁兼美洲地區總裁李柯等。

「裕澤香江」高峰論壇圍繞4大主題

今屆「裕澤香江」高峰論壇圍繞4大主題，包括經典品牌與傳承、綠色科技、慈善及財富傳承，以及探討家族辦公室發展的「創富跨世代經驗分享」。政府期望通過舉辦論壇向全球投資者展示如何善用香港的戰略位置和獨特優勢，在全球經濟不確定性中發掘新機遇。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，特區政府廣邀國際知名講者親臨香港，參與即將舉行的裕澤香江高峰論壇。他指自己熱切期待當日與講者及來自世界各地的家族辦公室決策人深入交流，並透過論壇繼續推動香港成為全球家族辦公室和資產擁有人落戶發展的主要目的地。