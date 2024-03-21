強積金對沖／強積金／MPF｜香港政府於2023年宣布，強積金（MPF）對沖將於2025年實施，屆時將不再容許僱主，以強積金僱主供款的部份來抵銷裁員，以及抵銷結業時的僱員應得的遣散費及長期服務金安排。《am730》將為讀者講解有關強積金的對沖機制、生效日期、安排、計算方法等。

強積金對沖｜甚麼是強積金對沖？

「強積金對沖」的意思是，強積金僱主以其供款的部份，來抵銷裁員、或抵銷結業時的僱員應得的遣散費和長期服務金安排。根據《僱傭條例》，僱主在辭退員工時可以選擇使用強積金中僱主強制性供款及累算權益部分（包含盈虧）來抵銷遣散費或長期服務金，此安排俗稱為「對沖」。

現有「強積金對沖」機制中，僱主可以用強積金供款，抵銷長期服務金或遣散費，即僱主供款的5%（或最多每個月1,500港元），所累積下的本金，加上所賺蝕的金額（累算權益）。

如果僱主額外為僱員以「自願供款」方式供款，這筆僱主自願供款累算權益亦會計入可對沖金額內。不過，僱員自己每月的5%強制性供款或自願性供款，則不適用於強積金對沖機制。