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財經
2024-03-20 17:00:00

恒生指數｜港股全日收升13點　重磅股友邦五連跌

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港股

有內地券商估計，港股不會再創新低。(資料圖片)

美股隔晚造好，港股今早高開。恒指高開29點，報16,559點；國指高開13點，報5,794點；科指高開0.3%，報3,538點。

【17:00更新】

港股全日以窄幅上落，高低點數波幅僅200餘點，恒生指數收市報16,543點，升13點，成交額再縮至853億；科指收報3551點，3,500點失而復得，升0.65%。

ATMXJ個別發展，騰訊（700）業績前升逾1%，小米（1810）業績後跌逾2%。

李寧（2331）高收近6%，是表現最好恒指成份股，華潤電力（836）表現最差，跌近4%。重磅股，友邦低收逾2%，連跌5個交易日；港交所則升1%。

新能源車個別發展；本地地產及收租股、個別內需股下跌；能源股向好。

北水全日則錄得81.28億流入，總成交額296.3億元，佔大市成交34.72%。

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【14:53更新】

恒生指數午後靠穩，新造16,584點，升54點；科指升0.93%，報3,561點。

泡泡瑪特（9992）績後造好，升6%；騰訊（700）績前升1%。

【12:10更新】

恒生指數半日升30點，報16,559點，半日成交483.27億；科指升0.4%，報3,542點。

騰訊（700）績前升0.9%；小米（1810）績後跌近3%；美團（3690）跌0.6%；阿里巴巴（9988）偏軟跌0.07%。

體育用品股造好，李寧（2331）績後升7%；安踏（2020） 升近4%；特步（1368）升逾4%。

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騰訊音樂（1698）績後造好，半日升近一成。

【10:30更新】

恒生指數新造16,519點，跌約9點；科指無升跌，報3,528點。

李寧（2331）股價績後造好，最新升近6%。

聯通（762）去年多賺近12%兼增派息，該股今早高開2.3%，暫報5.68元，升近2%。

蔚小理個別發展；港燈電力投資 （2638）績後高開0.8%。

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