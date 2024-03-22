信用卡公司不時向客戶提供優惠，不但推出最經濟實惠的乘車優惠，亦有推出戲院電影門票折扣優惠。目前部分銀行的信用卡享有「買一送一」優惠，部分院線最新亦提供「網上訂位免手續費」。以下《am730》將整合各大信用卡到不同戲院院線的優惠詳情。
戲院優惠｜香港主要戲院院線
現時香港有7條主要院線，分別為百老滙、MCL、英皇戲院、嘉禾院線、Cinema City、新寶院線、影藝戲院、CJ CGV等。
繼高先及英皇戲院早前豁免收取手續費外，嘉禾院線亦宣布，往後在網上及手機應用程式購票，可免手續費；而部分院線亦有為指定信用卡提供「獨家折扣」。
戲院優惠｜滙豐Visa Signature信用卡
滙豐表示，旗下「Visa Signature」持有人，在2024年內，可於英皇戲院享有指定日子優惠：
- 正價2D戲票買一送一（星期一至四）
- 正價2D戲票8折（星期五、六及日）
- 正價3D戲票9折（星期一至四）
- 細爆谷買一送一（星期一至四）
詳情請向銀行查詢。
戲院優惠｜滙豐Red信用卡
滙豐表示，滙豐Red信用卡持有人在2024年內，在MCL旗下戲院簽賬50元或以上，可於滙豐Reward換取1個印花，而每收集滿3個印花，可領取30元「獎賞錢」。推廣期分為4個階段進行，而每個階段最多可享額外90元「獎賞錢」。詳情請向銀行查詢。
詳情：滙豐Red信用卡
戲院優惠｜中銀信用卡
中銀信用卡表示，在今年6月30日前，任何中銀信用卡持有人在全線影藝戲院，可享以下優惠：
- 逢星期五、六以中銀信用卡正價購買戲票，即享買一送一優惠
- 正價購買戲票或指定爆谷餐即享88折
- 以中銀Chill Card到戲院享額外10%現金回贈
詳情請向銀行查詢。
詳情：中銀信用卡
戲院優惠｜CitiBank花旗信用卡
CitiBank花旗信用卡持有人在網上購買以下戲院的戲飛，可享8折優惠：
- 百老滙院線：2D、RealD 3D及IMAX電影
- 嘉禾院線：2D、3D及IMAX電影
- Cinema City：2D、3D、4DX及全景聲電影
- 英皇戲院：2D電影
- MCL：2D電影
此外，該行信用卡持有人前往百老滙院線現場，購買「2D、RealD 3D、4DX及IMAX」電影戲飛，亦可享9折優惠。詳情請向銀行查詢。
戲院優惠｜美國運通卡
美國運通表示，美國運通卡會員購買電影戲票的優惠，適用於百老滙院線、Premiere Cinemas、PALACE、MOViE MOViE Cityplaza、B+ cinema及MY CINEMA，當中所有美國運通卡可享「4DX、3D、2D及IMAX」電影戲票9折優惠。
此外，持有該行的「Centurion、白金卡、白金信用卡、美國運通Blue Cash信用卡、美國運通I.T Cashback卡及Charter卡」會員，則可享3D、2D及 IMAX電影戲票8折優惠。在全年逢星期五，「Centurion、白金卡、白金信用卡及Charter卡會員更可享3D、2D及IMAX」電影戲票「買一送一」優惠。
但要注意，上述優惠不適用於VIP HOUSE、4DX電影及電影節，以及部份指定日子。詳情請向銀行查詢。
詳情：美國運通卡
戲院優惠｜建行（亞洲）信用卡
建行（亞洲）信用卡持有人今年內於百老匯院線全線售票處購買正價戲票，可享9折優惠。詳情請向銀行查詢。
詳情：建行（亞洲）信用卡
戲院優惠｜恒生enJoy卡
恒生信用卡表示，恒生enJoy卡持有人，在百老匯院線及ACX Cinemas，以正價買戲票可享9折。同時，恒生enJoy卡持有人亦可享有「yuu積分」。詳情請向銀行查詢。
詳情：恒生enJoy卡
戲院優惠｜恒生MMPOWER卡
以恒生MMPOWER卡買戲飛可有1%回贈；若每月信用卡簽賬需詳情：達5,000元，在網上買戲飛則可享高達5%回贈。詳情請向銀行查詢。
詳情：恒生MMPOWER卡
戲院優惠｜指定AEON信用卡
指定AEON信用卡持有人在MCL購買正價2D戲票一張，可享電影戲票9折優惠；適用時段至2025年2月28日。詳情請向機構查詢。
詳情：AEON信用卡