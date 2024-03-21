熱門搜尋:
復活節2024 莫斯科恐襲 中年好聲音2 COLLAR演唱會2024 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-03-21 19:26:58

李澤鉅：樓市下行機會低 嘆港人辛苦 稱金融中心地位不可失

分享：
李澤鉅：樓市下行機會低 嘆港人辛苦 稱金融中心地位不可失

李澤鉅表示，影響香港樓市的壞消息「似乎已經出晒」。

長江和記實業(001)及長江實業集團(1113)公布去年業績，集團主席李澤鉅出席網上業績發布會時被問及對樓市看法，他表示自己沒有水晶球及預知能力，但稱影響香港樓市的壞消息「似乎已經出晒」，例如「辣招」已全撤、加息周期見頂，以及經濟有復甦迹象，而撤辣後住宅市場交投亦變得暢旺，認為未來樓價向下行的機會較向上走低，並指近來不少人都覺得有一定值博率。

他又表示，香港人自2019年經歷社會運動、然後遇上新冠肺炎，近年經濟氣候轉差，尤如「過咗一浪接一浪嘅壓力測試」，未來如何應對要看香港政府，但認為香港國際金融中心的地位得來不易，「一定要保住，千祈唔可以失去」。

稱對港有感情 有回報一定投資

對於集團在香港的投資，他指任何投資都需要「計數」及向股東爭取回報，無論投地抑或補地價等都需要看利潤。惟他指，雖然集團在逾50個國家有業務，惟對香港有感情，「如果有回報，一定揀香港投資，起碼唔使飛得咁辛苦」。

中東局勢對港口業務影響不大

對於港口業務，他指中東局勢對集團在紅海的影響小，主要由於埃及港口以處理地中海區內貨運為主，加上集團與船公司合作發展，可分擔風險。

另外，集團透露屈臣氏今年擬開1,100店，當中三分一於中國，其中一半位置選擇在一二線以外的次線城市。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受