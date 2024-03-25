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財經
2024-03-25 18:54:23

渣打證券北京開業 溫拓思指進一步完善內地業務發展

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渣打證券北京開業 溫拓思指進一步完善內地業務發展

渣打集團行政總裁溫拓思等出席渣打證券(中國)日前在北京舉行論壇暨渣打證券展業交流活動。

渣打證券(中國)日前在北京舉行「承勢篤行，同譜新篇」主題論壇暨渣打證券展業交流活動，北京市委金融辦分管日常工作的副主任、市委金融工委分管日常工作的副書記、市地方金融管理局長聶傑英、北京市朝陽區人民政府副區長張冠彬，以及渣打集團(2888)行政總裁溫拓思等出席。

首家新設外商獨資券商

聶傑英出席儀式時表示，隨著首都金融領域「兩區」建設的推進，北京資本市場生態正持續完善，吸引愈來愈多國際金融機構在京落戶發展。作為首家新設外商獨資券商，渣打證券落戶北京並成功開業，是首都金融發展環境不斷優化又一體現。希望渣打證券能依托北京優越營商環境，充分發揮該集團長期在華積累業務優勢，乘勢而上，行穩致遠，成為首都乃至全國資本市場中一張獨具特色的名片。

溫拓思表示感謝一直以來監管機構和北京市各級政府對渣打證券支持和幫助。並稱內地金融領域持續開放充滿信心，也堅信內地經濟能成功轉型，並在未來保持強勁發展的勢頭。把握內地機遇一直是集團核心戰略，相信渣打證券將提升集團服務在華和海外客戶能力，進一步完善在內地業務布局。

促進跨境投融資

渣打亞洲金融市場部主管、渣打證券董事長陳銘僑說，在市場化、法治化不斷推進背景下，內地資本市場表現格外值得期待。渣打證券將從服務實體經濟出發，把自身功能性建設放在首位，以國際高標準專業服務，助力資本市場良性迴圈、健康發展。在促進跨境投融資方面，將充分利用集團網路和專業優勢，為人民幣資產引入更多高品質國際投資者，服務內地資本市場高水準開放。同時，作為總部設在北京的券商，將積極支持北京兩區建設和國家金融管理中心建設，為北京經濟高品質發展做出貢獻。

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