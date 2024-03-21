美國議息｜市場料更謹慎審視經濟走向　一文看清大行最新看法

美國聯儲局宣布議息結果，連續5次會議維持利率不變，聯邦基金利率目標區間亦維持於5.25厘至5.5厘。聯儲局主席鮑威爾在議息會後表示，政策利率可能已達到峰值，在今年某個時間開始放鬆貨幣政策是合適。市場料更謹慎審視經濟走向，投資者宜持續關注市場流動性 。以下《am730》將整理各大行的最新看法。

中銀香港私人銀行副總經理陳衞全指出，今次議息結果雖未有太大轉變，但依然顯示出美聯儲對利率見頂的大方向不變，除了稍為調高通脹預測外，將會更謹慎審視經濟數據走向。另一方面，如果當局開始研究減慢量化緊縮的步伐，代表其開始關注市場流動性的變化，特別

是在美國隔夜逆回購總量已經從過去兩年高位下降不少之後。總體而言，今次議息方向對資產市場有正面影響。

恒生：利好美元投資級企業債券中長線表現

恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，聯儲局言論緩和市場對減息不確定性的憂慮，風險情緒應聲造好並刺激美股升至新高，短年期美債息大幅回吐。利率期貨預期聯儲局6月開始減息之機率有所上升，而7月開始減息則已經為市場共識。由於聯儲減息預期不變，故認為未來幾年聯儲局將引導美國市場利率逐步下降的趨勢會利好美元投資級企業債券中長線表現，債券估值將受利率下降而受到提升。穩定的信貸評級和目前較為吸引的收益率將利好資金繼續流入這些高質素債券資產。