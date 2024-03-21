美國議息｜連續5次維持利率不變 儲局料今年減息3次

美國聯儲局於本港時間周四（21日）凌晨宣布議息結果，連續5次會議維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持在5.25厘至5.5厘，利率繼續維持在23年高位，亦符合市場預期。官員們預料今年底利率中位數為4.6厘，與去年12月的預測一致，即仍意味將減息3次，每次0.25厘，累計減幅為0.75厘。

聯儲局料今年減息3次 據最新利率點陣圖顯示，今年將減息3次，與去年12月議息時的估計一樣，預料今年年底聯邦基金利率為4.6厘，亦與去年12月時的預測持平；預計明年年底聯邦基金利率為3.9厘，去年12月時預測為3.6厘；預計2026年年底聯邦基金利率為3.1厘，去年12月時預料為2.9厘；預計長期聯邦基金利率為2.6厘，去年12月時預料為2.5厘。