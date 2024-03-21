股王放榜｜上季遊戲收入3年最少 騰訊千億回購稱股價低估

騰訊控股(700)昨交出整體符預期的全年業績，惟上季國際及本土遊戲收入合共409億元(人民幣，下同)，按年減2.2%，按季挫11.1%，表現遜色，並為2020年第四季後3年最低的季度。不過，總裁劉熾平認為騰訊股價被低估，因而要加大回購規模，集團昨同時公布將股份回購規模倍翻，從去年約494億港元，大增加至今年的超過1,000億港元。 去年經調整利潤升36% 外圍走穩 騰訊昨放榜前股價走高，收市升1.3%或3.8港元，報288.8港元，成交額45億港元，為昨日最活躍港股。不過業績並未帶動外圍股價造好，截至本港時間昨晚10時，騰訊美國預託證券(ADR)折算港元報290.2港元，較港僅高0.5%。

集團去年錄純利約1,152億元，按年少39%；經調整利潤則錄約1,577億元，升36.4%；收入約6,090億元，多近一成。除了加大回購，騰訊同時將末期息大升41.7%，至每股3.4港元，即每手100股收息340港元，以昨收市價計，股息率1.2厘。

本土遊戲收入按季挫17% 廣告報捷 單計第四季，騰訊純利270.25億元，按年大挫74.6%，按季亦少25.3%；經調整純利426.81億元，按年多43.7%，按季亦少半成。集團上季增值服務收入690.79億元，按年少1.9%，當中本土遊戲收入按年跌3.2%，至270億元，按季計更挫17.4%，主要受累《王者榮耀》及《和平精英》的貢獻減少，惟部分已被《無畏契約》及《命運方舟》等新遊戲貢獻所抵銷。劉熾平指，遊戲收入今年首季仍會受高基數影響，料本土遊戲在下季才可重拾增長，全年料亦有增長。

不過集團上季網絡廣告收入則報捷，按年大升21%，至298億元，按季亦多近16%，為歷來最高的季度，主要受惠升級AI驅動的廣告技術平台，顯著提升了精準投放的效果。 回購進取 劉熾平：有能力回報股東 劉熾平認為，在股價低估的情況下，加大回購是對股東有利的方案，稱雖然回購規模進取，但去年集團現金流達240億美元，預料今年續增，因而有能力回報股東。 對於去年底內地發布《網絡遊戲管理辦法》草案的徵求意見稿，並一度大幅撼動科網股，劉熾平認為在意見稿推出後，當局隨即發放逾百個遊戲版號，為正面訊號，顯示有意鞏固市場信心。他強調，騰訊旗下遊戲合規合法，相信即使新規落地，對騰訊的遊戲業務不會有大影響。