藍籌放榜｜招商銀行去年純利1466億人民幣 末期息多派13%

招商銀行(3968)指，去年純利1,466億元(人民幣，下同)，按年增6.2%，營業淨收入減1.6%，至3,390億元，稅前利潤1,766億元，升近7%，每股現金分紅1.972元，升13.5%。
淨息差按年減0.25個百分點
期內淨利息收入2,146.7億元，少1.63%，非利息淨收入1,224.1億元，減1.7%，淨息差2.03%，按年減0.25個百分點，淨利息收益率2.15%，亦跌0.25個百分點，減值損失414.7億元，跌28%。
核心一級資本充足率13.73%，升0.05個百分點，一級資本充足率16.01%，多0.26個百分點。不良貸款率0.95%，減0.01個百分點，撥備覆蓋率437.7%，少13.09個百分點。不良貸款餘額615.79億元，增35.75億元。
今年貸款料新增8%
該行指，展望2024年，歐美經濟增長或較2023年小幅放緩。其中，美國經濟韌性仍然較強，通脹或邊際回落，美元加息周期結束但降息幅度受限。內地方面，今年經濟增長動能有望改善並趨穩。固定資產投資增速有望進一步上行，消費穩健修復，動能向潛在水平回歸；出口有望溫和增長。宏觀政策將強化逆周期和跨周期調節，財政政策將適度加力、提質增效，貨幣政策將靈活適度、精準有效，加強政策工具創新和協調配合，著力穩預期、穩增長、穩就業，給銀行業帶來發展機遇。根據當前政策面及經濟預期分析，今年其貸款和墊款計劃新增8%左右，客戶存款計劃新增10%左右。