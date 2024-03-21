藍籌放榜｜東方海外去年少賺86% 紅海緊張局勢未能緩解

東方海外(316)去年純利13.68億元美元(約106.7億港元)，按年跌86.3%；營業額83.4億美元，減57.9%，毛利挫89%，11.55億美元，每股盈利2.07美元。該股指末期息每股派0.145美元，削94%，另擬派第二次特別股息0.036美元，減98%，即合共派息0.181美元。該股今日收報119.7元，升0.4%或0.5元，成交約1億元。

該股指，已接收7艘運力達24,188個標準箱的新造集裝箱船，將實現裝載能力的提升，而且有助船隊在技術和配置上的現代化升級換代，有利增強成本效益優勢。

另外，預期航運市場依然複雜和多變。世界經濟似乎開始復甦，但步伐可能較為緩慢且具有不確定性；利率似乎已達峰值，但一直在高位徘徊；2M聯盟將終止、雙子星協作計劃將出現，而海洋聯盟也已宣布繼續延期；地緣政治緊張局勢和新的環保法規的頒布和執行，包括歐盟碳稅等，都對整個供應鏈提出挑戰。毫無疑問，這些都將給未來航運市場發展帶來長久的影響。