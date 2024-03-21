藍籌放榜｜長和去年賺235億 削派末期息15%

長江和記實業(001)指，去年純利235億元，按年減36%，按IFRS 16後基準，與撇除2022年一次性收益比較，基本盈利則減少9%。營業額4,615.5億元，升1%，EBITDA為1,273億元，減逾一成，EBIT總額627.7億元，少19.8%，末期息1.775元，下滑15%，全年股息2.531元，跌13.5%。
該集團指，繼續物色可增加價值之交易活動。具體而言，去年上半年公布之英國電訊合併已進入英國競爭當局第一階段審查，顯示迄今進展令人滿意。然而，有關意大利建議網絡合資企業協議之重要先決條件無法達成，導致此等協議已於今年2月終止。
李澤鉅：續為股東物色可增加價值之交易
主席李澤鉅指，儘管各項業務經營狀況已有好轉跡象，計有通脹放緩、貿易稍有改善、推行適度寬鬆貨幣政策之可能性提高，以及零售業務之消費需求持續，惟今年仍充滿不明朗因素。全球增長前景不相等及失均衡，以及地緣政治風險有增無減，尤其美國及集團經營業務所在不少主要國家即將舉行全國大選。因此，今年將繼續以審慎態度經營業務，重點集中於現金流與對資本開支及新投資之嚴格管理，續為股東物色可增加價值之交易選項。然而，就政策而言，將保持其穩健現金流及財務狀況，並確保所有投資活動均符合維持目前投資評級之要求。