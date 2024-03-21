藍籌放榜｜長和去年賺235億 削派末期息15%

長江和記實業(001)指，去年純利235億元，按年減36%，按IFRS 16後基準，與撇除2022年一次性收益比較，基本盈利則減少9%。營業額4,615.5億元，升1%，EBITDA為1,273億元，減逾一成，EBIT總額627.7億元，少19.8%，末期息1.775元，下滑15%，全年股息2.531元，跌13.5%。

該集團指，繼續物色可增加價值之交易活動。具體而言，去年上半年公布之英國電訊合併已進入英國競爭當局第一階段審查，顯示迄今進展令人滿意。然而，有關意大利建議網絡合資企業協議之重要先決條件無法達成，導致此等協議已於今年2月終止。