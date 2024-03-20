藍籌放榜｜長江基建去年賺80億 續增派息

期內來自營運之現金流達86億元，再創歷史新高，持有現金130億元，負債淨額對總資本淨額比率為7.7%，處於有利位置尋求增長機遇及應對挑戰。該股去年營業額385.8億元，跌1.6%，稅前溢利85.78億元，多3.4%。期內電能實業(006)溢利貢獻21.6億元，增6%。

長江基建(1038)指，去年純利80.27億元，按年增3.6%，若不計算2022年出售Northumbrian Water部分權益錄得一次性收益，則多賺12%。末期息每股1.85元，全年股息共2.56元，按年多1.2%，上市27年以來連續增派息。

主席李澤鉅指，過去數年圍繞市場的不明朗因素繼續籠罩全球各地。地緣政治、通脹與高利率環境仍帶來不少挑戰。面對當前市場環境，其投資組合中大部分業務均在受規管框架下營運，穩定之經常性收入遂在預算內。非受規管業務之貢獻理想且具增長潛力，其中ista及Reliance按各自所在國家貨幣(歐元及加元)計算，一同晉身「十億收入企業」；而專注於可持續能源發展的EDL，正好切合龐大市場就應對環保議題的需求。

物色新機會投資

該集團財務根基雄厚，別具優勢在動盪經濟環境下物色新機會。與其他同為長江集團成員之策略夥伴包括長江實業集團(1113)及電能實業，皆具備充裕之財力，無論在現有行業或嶄新領域，均處於有利位置把握環球投資新機遇。