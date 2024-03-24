藍籌數據｜中國石化去年少賺13% 末期息0.2元人民幣

中國石化(386)指，去年純利583.1億元(人民幣，下同)，按年減12.9%，連續兩年盈利倒退，營業收入3.2萬億元，跌3.2%，經營收益868.3億元，升14.5%，末期息每股派0.2元，增2.5%，全年股息共0.345元，跌2.8%，加上回購金額，派息率為75%。
期內稅前盈利839.3億元，少11%，每股盈利0.487元。去年油氣當量產量逾5億桶，升3.1%，原油產量2.8億桶，多0.1%，天然氣產量1.3萬億立方英尺，漲7.1%。
至於去年資本開支約1,768億元，勘探及開發板塊資本支出786億元；煉油板塊 資本支出229億元；營銷及分銷板塊資本支出157億元，化工板塊資本支出551億元等。
今年資本開支1730億元人幣 按年減2.1%
該股展望今年，隨著內地經濟繼續回升向好，預計境內天然氣、成品油和化工產品需求保持增長。綜合考慮全球供需變化、地緣政治、庫存水平等影響，預計國際油價在中高位震盪。另今年全年計劃生產原油2.79億桶，計劃生產天然氣13,797億立方英尺。而預期今年資本開支約1,730億元，下滑2.1%，勘探及 開發板塊資本支出778億元；煉油板塊資本支出248億元；營銷及分銷板塊資本支出184億元；化工板塊資本支出458億元。