藥明系｜美國《生物安全法案》發起人宣布辭職　藥明股價反彈(更新)

藥明系｜藥明康德及藥明生物股價曾挫逾20% 美國《生物安全法案》獲通過

美國參議院《生物安全法案》此前獲推進，最新該法案的發起人、美國共和黨眾議員Mike Gallagher表示，將於4月19日辭去國會職務。

外電報道，作為法案核心人物，Mike Gallagher提前離職或為法案帶來變數。相關法案可能以國家安全為由，限制與華大基因和藥明康德等中國生物技術公司的業務往來。

Mike Gallagher為眾議院中國事務委員會主席，他亦是強制逼使TikTok出售議案的發起人之一。

目前藥明康德（2359）及藥明生物（2269）半日分別升逾7%及8%

【3月25日更新】