藥明系｜美國《生物安全法案》發起人宣布辭職　藥明股價反彈(更新)

美國參議院《生物安全法案》此前獲推進，最新該法案的發起人、美國共和黨眾議員Mike Gallagher表示，將於4月19日辭去國會職務。
外電報道，作為法案核心人物，Mike Gallagher提前離職或為法案帶來變數。相關法案可能以國家安全為由，限制與華大基因和藥明康德等中國生物技術公司的業務往來。
Mike Gallagher為眾議院中國事務委員會主席，他亦是強制逼使TikTok出售議案的發起人之一。
目前藥明康德（2359）及藥明生物（2269）半日分別升逾7%及8%
【3月25日更新】
BIO：正採取措施剔除藥明康德會員資格
早前《路透》報道，美國生物技術創新組織（BIO）新任行政總裁John Crowley去信信美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席Mike Gallagher，表示將支持《生物安全法案》，並會與國會議員合作推動立法進展。
BIO表示，正採取措施，剔除藥明康德的會員資格；至於上月時BIO前任行政總裁Rachel King，亦曾寫一封信，敦促委員會重新考慮擬議的立法，並對其中提到的公司提出質疑。
不過，根據BIO官網顯示，BIO於美國時間3月14日修改並更新了於13日發布的新聞稿內容。由修改前的「BIO目前正在採取措施，在組織成員資格方面與藥明康德分開」，更新為「藥明康德主動終止其BIO會員資格」（WuXi AppTec proactively ended its membership in BIO）。
藥明系發公告澄清
藥明系中午齊發公告，其中藥明康德表示，草案仍將藥明康德預先定義為「予以關注的生物技術公司」之一，公司
強烈反對這種未經正當程序的預先和不公平的定義，堅信藥明康德在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險。公司亦再次重申，藥明康德既沒有人類基因組學業務，公司現有各類業務也不會收集人類基因組數據。
藥明生物公告則指，公司注意到美國參議院於2024年3月6日就一項修訂法案草案等問題舉行程序聽證會。公司重申其並不是無錫藥明康德新藥開發股份有限公司的子公司，指公司獨立運營其業務。作為全球生物药CRDMO平台，本 公司既沒有人類基因組學業務，亦未在其各類業務中收集人類基因組數據。此外，又表示公司並未對美國或其他國家的國家安全構成風險。
法案防止外國對手獲取美國人健康資訊
目前參議院已通過法案，並獲美國總統簽署方可實行，肯塔基州共和黨參議員Rand Paul，他表示，該法案可能對美國公司生物技術供應鏈構成影響並表示擔憂。
美國《生物安全法案》旨在防止外國對手獲取美國人的個人健康和遺傳資訊。按照目前規定，法案將禁止聯邦機構與華大基因、藥明康德及其附屬公司和其他被視為值得關注的生物技術公司簽訂合約。法案還將阻止政府與使用其設備或服務的公司簽訂合約。