調查：僅三分一受訪中小企熟悉人工智能　88%人稱AI帶來業務機遇

滙豐發表報告，探討新興科技如何影響企業的未來，結果顯示，大部分中小企有信心跟上科技發展步伐，比率更隨著時間而增加，惟僅三分一受訪中小企熟悉人工智能，亦有88%人稱AI帶來業務機遇。
大部分中小企有信心跟上科技發展
滙豐Digital Horizons報告指，探討新興科技如何影響企業的未來，結果顯示大部分中小企有信心跟上科技發展步伐，比率更隨著時間而增加。在受訪的香港中小企中，大約四分之三（72%）認為他們的業務已準備就緒於未來12個月迎接新興科技，比率在未來五年及十年更分別增至86%和90%。
僅三分一受訪中小企熟悉人工智能
調查顯示，最多中小企計劃投資的科技範疇包括區塊鏈（62%）、機器學習（61%）和機器人硬件（60%）。與此同時，新興科技和數碼方案的應用亦存在挑戰， 最多受訪者（31%）認為建立新系統和平台以及提升員工技能需要額外的成本和投資。在調查中，有88%受訪香港中小企認為人工智能可以為業務帶來新機遇，但只有約三分之一（35%）表示熟悉人工智能科技。
而企業領袖認為，新興科技的潛在效益在於推動增長和保障業務安全，科技應用有助減輕成本（26%）、提升網絡安全（25%）、增強競爭優勢（24%）和完善客戶服務和體驗（24%）。
滙豐：發展業務關鍵在於認識和了解科技應用
滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍表示，隨著不同科技的興起，以往只有大型企業擁有的工具和技術逐漸變得普及，中小企可以在較平等的競爭環境下發展業務。而中小企要實現科技帶來的種種好處，關鍵在於認識和了解科技應用，以及如何將之有效融入他們的策略和營運之中。科技進步將有助解決香港中小企最關心的問題，包括加強網絡安全保障及成本管理。
王海珍又補充，香港中小企希望透過投資於區塊鏈和自動化，以加強支付的安全性和減低成本，正正呼應他們期望以科技改善網絡安全和控制成本的目標。