逆市擴張｜city'super黃竹坑SOUTHSIDE商場插旗　招大量職位

本港近期零售市道壞消息不斷，繼大昌行集團旗下有39年歷史的大昌食品市場下月將結束營運，市傳亦有另一間連鎖超市正「縮鋪」。至於定位中高檔市場的大型超市city'super則逆市擴張，繼去年11月在啟德AIRSIDE商場開設第五間分店，位於南區黃竹坑站的THE SOUTHSIDE商場亦將成第六間分店，目前正招兵買馬請人，消息人士向《am730》稱黃竹坑分店開幕日期待定，有最新消息會盡快公布。
去年有報道指，city'super預計會於本年上旬在黃竹坑新增第六間分店，需招聘大量人手。city'super目前在本港超市的分店數目共有五間，分別位於尖沙咀海港城、銅鑼灣時代廣場、沙田新城市廣場、中環國際金融中心、啟德AIRSIDE。
city'super近日在招聘網站刊登招聘告示，稱黃竹坑THE SOUTHSIDE新店即將開幕，現正招募大量店舖職位，包括西日式熟食部初級廚師、中工麵包師、食品部店務員(麵包/西日式熟食/沙律部) 、店務員(新鮮食品部海鮮/肉/芝士部)、理貨員(食品/生活用品部 *乾貨/家品/朱古力/酒窖部) 、客戶服務主任、收銀員等，本周招聘日接受面試。
黃竹坑站THE SOUTHSIDE商場去年12月12日首階段試業時，city'super不在首批進駐商戶之一，商場目前仍只開放地下部分商鋪試業，市傳city'super將進駐三樓。