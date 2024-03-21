逆市擴張｜city'super黃竹坑SOUTHSIDE商場插旗　招大量職位

city'super近日在招聘網站刊登招聘告示，稱其黃竹坑THE SOUTHSIDE新店即將開幕。(資料圖片)

本港近期零售市道壞消息不斷，繼大昌行集團旗下有39年歷史的大昌食品市場下月將結束營運，市傳亦有另一間連鎖超市正「縮鋪」。至於定位中高檔市場的大型超市city'super則逆市擴張，繼去年11月在啟德AIRSIDE商場開設第五間分店，位於南區黃竹坑站的THE SOUTHSIDE商場亦將成第六間分店，目前正招兵買馬請人，消息人士向《am730》稱黃竹坑分店開幕日期待定，有最新消息會盡快公布。

去年有報道指，city'super預計會於本年上旬在黃竹坑新增第六間分店，需招聘大量人手。city'super目前在本港超市的分店數目共有五間，分別位於尖沙咀海港城、銅鑼灣時代廣場、沙田新城市廣場、中環國際金融中心、啟德AIRSIDE。