長和系高層變動 李澤鉅及霍建寧齊退任長和董事總經理

長和（001）周日（24日）宣布高層變動。其中長和主席李澤鉅不再兼任聯席董事總經理，但保持主席兼執行董事；老臣子、現年72歲的霍建寧則由長和聯席董事總經理，轉任長和副主席，續為公司執行董事，領導電訊部門，霍建寧亦同時退任電能實業（006）主席。 長和股價跌1%，早段低見38.9元；電能實業則升0.3%。

長和系高層變動 李澤鉅及霍建寧齊退任長和董事總經理

至於霍建寧生將繼續擔任長江基建（1038）的副主席兼執行董事、和記電訊香港（215）主席兼非執行董事、港燈（2638）主席兼執行董事、TPG Telecom Limited 之主席兼非執行董事，以及 PT Indosat Tbk 之監事會副會長。 李澤鉅表示，隨著霍建寧晉升為公司副主席兼CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited執行主席，他將繼續服務並支持集團，並領導集團電訊部門，也能讓他有更多的時間陪伴家人。 甄達安獲委任為長和執行董事 此外，霍建寧4月1日也會將退任電能實業主席和執行董事，電能實業公布，執行董事甄達安將獲委任為主席及薪酬委員會成員， 同於2024年4月1日開始生效。電能實業董事局稱，謹此就霍建寧多年來對集團作出的寶貴貢獻衷心致謝。