雷軍親自測試小米SU7 初期測試成本200萬人幣 售價周四揭盅

小米集團(1810)首款車型「小米SU7」將於本周四(3月28日)正式推出，董事長雷軍再發微博稱，從技術發佈到產品上市，只有3個月，而這個過程「算快的」。他又指，SU7跑在全國各地，「大家應該隨處可見」，實車路測，累計里程已超過 540萬公里，其中管理層測試10萬公里，包括雷軍本人，「自己參與測試10多次」。但至今未有透露車價。

時速都在100km/h以上 路上充電2次

雷軍說，自己測試里程3,000多公里，最長一次為今年1月5日，從北京開到上海，全程1,276公里，「我一個人開」，全程高速NOA，加上充電和休息，總用時15個多小時。這次測試對續航挑戰很高，除四驅車外，加上冬季及高速，並指路上車不多，絕大部分時間時速都在100km/h以上，路上充電2次，各項體驗相當不錯。

