ETF是甚麼？交易所買賣基金入門　投資/概念/教學全攻略

對投資者而言，除一般買賣港、美股票之外，近年亦流行於投資一項名為「ETF」的交易所買賣基金，到底ETF是什麼？以下《am730》將介紹有關ETF的投資、概念，運作方式。
ETF｜ETF是甚麼？
ETF全稱為「交易所買賣基金」（Exchange-traded Funds），是一種類似股票的基金產品，以追蹤、模擬或對應某指數的表現為投資目標。投資者所追蹤的指數，可以涵蓋多個方面，包括債券、商品（如黃金），讓投資者不單只是投資於個別股票，有助分散風險。
ETF的特性可以作股票或基金買賣，並同時集合股票和基金特色，有助投資者分散投資，以降低投資風險，達致投資組合多元化的好處。而ETF更是利用複息效應（Compound Interest），令投資者的投資回報大幅增長。
ETF｜ETF與買基金／股票分別
ETF跟買賣股票其實沒有太大分別。投資者既可自己直接買賣，亦可透過券商下單，只要稍作研究便可選擇適合自己投資策略的ETF；管理型基金集眾多投資者的資金來投資於一籃子的股票和資產，但在大多數情況下，管理型基金是無法隨時買賣的，而ETF的運作卻可在市場交易時段買賣。
ETF｜ETF運作方式
ETF首先需要於一級市場完成申購，才可於二級市場進行買賣。ETF的運作始於發行商，而發行商通常為資產管理公司。授權參與者可以向ETF發行商申購ETF單位。
ETF的價格通常會跟踪其基礎資產指數表現，因此當基礎資產指數上升，ETF的價格也會一同上升，反之亦然，使得投資者能參與市場整體表現，不需要單獨購買每隻個股。
ETF｜ETF的類型
市面上有著多種的ETF類型，包括最常見的主動型ETF、被動型ETF、槓桿ETF和反向ETF。
主動型ETF
- 主動型ETF有如一般的基金，由ETF主理的基金經理選投資項目及產品，以選擇「跑贏大市」為投資目標及回報。
被動型ETF
- 被動型ETF亦代表以追蹤，或模擬某指數、商品價格作為投資目標，屬於被動投資工具。
槓桿ETF
- 槓桿ETF代表倍大投資回報及虧蝕幅度，屬於高風險投資。
反向ETF
- 而反向ETF的投資目標，即是期望取得與相關指數表現反向的回報。
ETF｜投資ETF四大好處？
交易成本低
- 由於ETF的價格內已包括管理費，因此不設任何認購費用，加上管理費亦較傳統基金便宜，最後使交易成本相對低廉。
透明度高
- ETF的透明度高。投資者可在相關ETF的官網了解相關基準、成分股、ETF的資產淨值、交易對手風險、派息政策等資訊。ETF也與股票一樣報價透明，投資者可以在常用的財經報價網站，獲得即時報價及查詢股價。
分散投資減低風險
- 因ETF以追蹤相關資產或組合為投資目標，故ETF內通常投資一籃子的證券、債券或商品等，而非單一股票，風險大大減低，讓投資者可以分散投資。
門檻低
- 目前ETF以每手作買賣單位，入場費通常較直接買入股票為低；對於有意投資部分入場門檻極高產品（如 Bitcoin、加密貨幣）的人而言，亦提供追蹤該些產品價格的ETF，增加投資者彈性。
ETF｜如何購買ETF
購買ETF第一部需開立證券帳戶，投資者可於券商或者傳統銀行開立帳戶，待開立帳戶後，可以通過搜索和篩選功能找到自己感興趣的ETF。投資者亦應考慮自己投資目標、風險承受能力和時間範圍來選擇ETF。
另外，投資者也應該仔細研究ETF的費用結構、基礎資產指數以及相關的風險因素。