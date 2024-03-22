FM財自 | 騰訊上破不了300元的魔咒延續

港股方面，這星期多隻焦點股份公佈業績，最受市場中目的騰訊在業績公佈後的隔天（3月21日） 衝上298.2元最高，之後回落，距離300元只有一步之遙，仿似魔咒一般，今天又回跌至290元之下的區間裡面，今年自年初1月份騰訊跌破300元之後，每次反彈回升皆在290之上止步，始終到不了300元這魔咒，這次業績後還是再一次上衝失敗而回，傷透了騰訊投資人的心，自今年一月份開始，我每次趁騰訊反彈上290元之上去買最貼價的300元收回的熊證，並持續至今，連同昨天已經是第6次的來回。靠的不是個人的精準計算，而是賭場法則，買到斷攬為止，投資市場就如同賭場，講究的是技術、耐心、策略及運氣。