FM財自 | 騰訊上破不了300元的魔咒延續

美國股市昨晚21日再破歷史新高，延續週三聯準會後的會後聲明，鮑威爾重申，等到對通膨更有信心再降息，點陣圖仍暗示今年降息三次，預計今年降息75個基點。
升勢延續至昨晚，美股周四(3月21日)進一步上揚，三大 指數再創新高紀錄道指收市升269點，逼近4萬點，標普收在5241點，升近17大點，納指100（NDX）尾段回跌，升80點收在18320，收市未能上破歷史新高。
且看美股這次是否仍然依照過去一個多月的節奏，每次破歷史新高後，皆迎來一波向下的調整，尤其是納指。
港股方面，這星期多隻焦點股份公佈業績，最受市場中目的騰訊在業績公佈後的隔天（3月21日） 衝上298.2元最高，之後回落，距離300元只有一步之遙，仿似魔咒一般，今天又回跌至290元之下的區間裡面，今年自年初1月份騰訊跌破300元之後，每次反彈回升皆在290之上止步，始終到不了300元這魔咒，這次業績後還是再一次上衝失敗而回，傷透了騰訊投資人的心，自今年一月份開始，我每次趁騰訊反彈上290元之上去買最貼價的300元收回的熊證，並持續至今，連同昨天已經是第6次的來回。靠的不是個人的精準計算，而是賭場法則，買到斷攬為止，投資市場就如同賭場，講究的是技術、耐心、策略及運氣。
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