IPO新股｜茶百道通過上市聆訊　擬港上市傳籌23億(更新)

四川百茶百道實業（茶百道）再次遞表申請來港上市，中金為獨家保薦人。最新亦通過聯交所上市聆訊，市場消息指，四川百茶百道實業將於本周作上市前預路演，了解機構投資者意向，目標4月香港上市。四川百茶百道實業的保薦人兼整體協調人為中金國際，另一整體協調人為花旗。 【3月25日更新】

茶百道在內地茶飲店市場中排第三 初步招股文件顯示，根據弗若斯特沙利文報告，按去年零售額計，茶百道在內地現製茶飲店市場中排名第三，市場份額達6.8%。內地共有7,927間門店，遍布31個省市。內地現製茶飲店行業規模2018年至2023年複合增長率高達25.2%，遠高於軟飲料行業4.4%整體增速，現製茶飲店未來亦有廣闊成長空間，2023年至2028年複合增長率預計高達16.8%。