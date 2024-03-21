世界盃外圍賽｜香港隊主場兩球不敵烏茲別克　下周作客再戰

香港足球隊今晚（21日）於旺角大球場與烏茲別克進行世界盃亞洲區外圍賽的次圈分組賽，吸引多達6,263名球迷入場。亞洲盃決賽周後，香港隊相隔個多月再次出戰國際賽。 香港隊賽前在世界盃亞洲區外圍賽的次圈E組2戰1和1負，同組除了烏軍還有伊朗及土庫曼。世界排名154的香港在球迷打氣下，面對世界排名66的烏茲別克，開賽僅4分鐘，港隊差點失守，烏茲別克一次攻勢將皮球送入網窩，然而有球員犯手球在先，球證判入球無效。之後烏茲別克繼續施壓，20分鐘，蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）殺入禁區埋門，然而射地波中柱彈出。香港隊在上半場餘下時間一直處於劣勢，幸而力保不失。反觀烏茲別克在上半場錄得13次射門，當中5次中目標，始終未能打開紀錄。

換邊後，烏茲別克繼續壓逼香港隊防線，終於在4分鐘後取得入球。隊長蘇梅洛度夫接應隊友右路地波傳中，於遠柱掃入，烏茲別克領先1:0。65分鐘，烏茲別克在進攻左路開出角球，阿舒亞馬托夫（Rustam Ashurmatov）後上衝頂破網，將比數改寫成2:0。之後香港隊努力組織攻勢，可惜具威脅的埋門不多，最終以兩球落敗。