卡巴迪聯校比賽｜明愛胡振中男子五人賽封王　青中男女子混合帶式摘金

由香港卡巴迪協會主辦及康樂及文化事務署資助的「卡巴迪聯校比賽」於本月22日，假香港中華基督教青年會烏溪沙青年新村舉行。是次比賽為本港首次以新興運動卡巴迪舉行的中學聯校比賽，參賽對象為高中生。

滙基書院成為雙料亞軍

當中賽事包括男子五人卡巴迪由明愛胡振中中學封王；男女子混合帶式卡巴迪，由中華基督教青年會中學獲得冠軍；而滙基書院則成為兩項賽事的雙料亞軍。

「卡巴迪聯校比賽」大會負責人鄭紫琳教練坦言於香港發展新興運動並不容易，所以非常感謝參賽的中學願意為學生引入卡巴迪運動，讓學生體驗不同的運動及文化。