李寧飛電系列跑鞋全面升級　助跑手克服後半馬疲憊突破成績

對突破的渴望，是運動員不斷刷新成績的原動力，李寧研發出最新的最速曲線系統，並應用在品牌最高級別碳板競賽跑鞋飛電系列上，當中包括飛電4 ULTRA、飛電4 ELITE及飛電4 CHALLENGER 三對不同定位的競賽跑鞋，全力幫助跑手突破成績！
30公里勝負分界
最速曲線系統助跑手達成前馬快、後馬更快
全程馬拉松有42.195公里，但真正的比賽是從30公里才開始，最後的十多公里才是頂級選手們決勝的關鍵時期；甚至在近十次馬拉松男子世界紀錄，當中有六次都是由跑手以負分段跑法的比賽策略實現。這個從統計大量運動員在馬拉松比賽中表現時得出的結論。
根據李寧運動科學研究中心的分析，前30公里時，跑手體力充沛，主要依靠膝關節作為支撐點，以前腳掌發力；而30公里後，跑手體力下降，髖關節成為支撐點，變成中前掌落地。針對身體疲勞前後不同的跑姿和發力特徵，李寧飛電系列跑鞋設計上用兩個曲線結構結合而成的動態雙杠桿系統。
第一個動力系統將碳板形態結合最速曲線進行重塑，實現更大翹度和動力，提升前掌推進，幫助前馬時的表現；中足的第二個動力系統通過碳板形態的中足上凸貼合最速曲線，加上中底厚度、弧度進行雙重提升，增加中掌著地時髖關節轉動力，為足弓下方提供更強推進與支撐，讓跑手於後馬時腳步仍可保持快速的滾動，有效突破馬拉松後半程瓶頸，命名為最速曲線系統。
飛電4 ULTRA 為破紀錄而生
飛電4 ULTRA於鞋形上作出重大突破，結合全新中底結構，搭載最速曲線系統為跑手提供更澎湃跑感：前掌位置搭載能夠有效儲存及釋放動能的李寧弜科技系統，令鞋頭變得更翹，再搭配加厚中底，以弧線形設計為跑手提供全程動力，持續提速。
中底結構方面顧及每一步的每一個細節，考量了整個跑步動作的力量轉移，全掌搭載貼合曲線系統的異形碳纖維板，其結構可以令蹬撐推進的力量得以爆發，兼同時提供強大穩定性。而緩震方面則全掌採用加厚李寧䨻科技物料，令緩震源源不絕。鞋面方面採用集輕巧、透氣、貼合及舒適於一體的李寧䨻絲製作；外底則加上 GCU 地面控制系統，抓地耐磨及防滑性能明顯提升。
飛電4 ELITE 為破 PB 而生
飛電4 ELITE與飛電4 ULTRA一樣，鞋頭變得更翹，搭配加厚中底，以最速曲線系統改良鞋形，為跑手提供更澎湃跑感。中底結構方面，飛電4 ELITE根據仿生學理論作出一個重大進化：全掌採用加厚李寧䨻科技物料，內嵌異構碳纖維板，並配以全新李寧蹠枕科技結構，令每一步的動能提升，藉此強化每一步的推進力。
鞋面方面採用集輕巧、透氣、貼合及舒適於一體的李寧䨻絲製作；而外底則加上GCU地面控制系統，抓地耐磨及防滑性能明顯提升。
飛電4 CHALLENGER 為跑手提速而生
飛電 CHALLENGER一直有「性能怪獸」的稱號，今回升級至第4代，跟飛電4 ELITE及飛電4 ULTRA同樣採用了最速曲線系統改良鞋形，中底結構方面則全掌採用加厚李寧䨻科技物料，並內嵌全掌鏟形碳纖維板，為跑手提供源源不絕的舒適澎湃跑感。
鞋面方面亦同樣採用集輕巧、透氣、貼合及舒適於一體的李寧䨻絲製作；而外底則加上以全新紋路設計的 GCR 防滑橡膠，輕巧而抓地耐磨。
飛電系列跑鞋——飛電4 ULTRA、飛電4 ELITE及飛電4 CHALLENGER，
現於全線李寧香港專門店發售。
店舖地址:
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