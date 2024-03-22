今日有咩波｜巴西易帥大換血旨在揀卒 英格蘭主場強陣靠得住

上屆歐國盃決賽互射12碼僅負意大利飲恨，英格蘭今夏將會捲土重來；以球隊早前在歐國外6勝2和不敗，6分拋離意大利，首名出線的勢頭，當然希望今屆補中。畢竟，現時的英格蘭陣容星光熠熠，射手哈利卡尼(Harry Kane)雖年屆30，但轉投拜仁慕尼黑後，入球及助攻量均進一步提升。

國際足球友誼賽周末重頭戲，必屬明晚深夜英格蘭在溫布萊大戰巴西。「森巴兵團」巴西易帥後大換血，默契成疑；英格蘭在地頭演出向來穩定，入選陣容星光熠熠，大熟當打球星共冶一爐，主場可捧！(球賽編號FB3585，3月24日03:00開賽)

英格蘭前線選擇多

再者，皇家馬德里的祖迪比寧咸(Jude Bellingham)、曼城的菲爾科頓(Phil Foden)、阿仙奴的布卡約沙卡(Bukayo Saka)、阿士東維拉的奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)，尚有車路士的高爾彭馬(Cole Palmer)，今季齊齊大爆發；如今就連曼聯超新星高比文奴(Kobbie Mainoo)，亦被主帥修夫基(Gareth Southgate)在最後關頭加入大軍名單。陣容豪華兼有主場之利，就算卡尼有輕傷在身，但強戰巴西依然大有條件憑銳勢爭勝。

去年尾在世界盃外經歷3連敗的巴西，前帥甸尼斯(Fernando Diniz)人頭落地，改由新帥杜利華祖利亞(Dorival Júnior)接手後；這名前聖保羅教頭大刀闊斧，是次26人大軍名單中，居然有18人代表國家隊次數是少於5次，其中11人更是首度成為大國腳。防線更屬全新面貌，3名「新人」門將外，8名守衛當中，就只有祖雲達斯的丹尼路雷斯(Danilo Luiz da Silva)屬國家隊常客。