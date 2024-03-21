今日有咩波｜新官上任三把火 南韓誓炒泰國

世界盃亞洲區外圍賽，南韓今晚迎戰泰國。南韓早前在亞洲盃表現令人失望，球員踢來漫不經心，內部問題多多；如今易帥再來，看來「太極虎」真正實力將會重現，遇上表現飄忽的泰國，有力大炒對手！ (球賽編號FB3494，3月21日19:00開賽)
南韓早前在亞洲盃雖然殺入4強，但其實賽事中欠霸氣，法定時間更只曾在首場分組賽贏過巴林；最醜是期間爆出兩大球星孫興民與李康仁大打出手，前帥奇連士文(Jürgen Klinsmann)下台。如今由名宿黃善洪出任看守領隊，看來一眾「太極虎」會打醒精神；畢竟球隊去年底在世盃外兩戰全勝，主場5球大炒新加坡、作客3球輕取中國，贏來兵不血刃。是次除了養傷的狼隊前鋒黃喜燦外，陣容頗為完整，爭勝決心顯而易見。
泰國在亞洲盃表現可人，首戰分組賽就憑武里南聯前鋒素巴猜(Supachai Chaided)梅開二度，兩球打敗吉爾吉斯；球隊更以不敗兼不失球的姿態晉級16強，可惜僅負烏茲別克1比2。不過泰國在今屆世盃外出閘脫腳，首戰主場1比2受挫中國；年初約戰另一東亞勁旅日本吞5蛋，今場硬撼南韓，也難有作為。
日本北韓勢鬥攻
至於在亞洲盃大熱倒灶的日本，同晚迎戰神秘球隊北韓。日本主帥森保一堅持以表現不穩的「大和奧拿拿」鈴木彩艷把關，結果在年初整屆亞洲盃場場失波，終在8強反負伊朗出局。幸好，日本在頭2輪世盃外，先後5比0大勝緬甸及敘利亞；今戰遇上上仗世盃外作客6比1大炒緬甸的北韓，隨時合演入球騷！(球賽編號FB3488，3月21日18:23開賽)相關連結：香港賽馬會網頁