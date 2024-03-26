今日有咩波｜歐國外最後3席生死戰 威爾斯無懼波蘭進襲

歐國外進入最後直路，決賽周最後3個席位今晚深夜揭盅。波蘭級數本來較高，但作客演出例打折扣；反觀威爾斯演出對辦，主場近績硬淨，今戰留守福地一場定生死，法定時間有力坐和望贏！(球賽編號FB3666，3月27日03:45開賽)

波蘭上仗歐國外附加賽4強主場5比1大炒愛沙尼亞，陣中有超級射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)壓陣，按理級數較高，但愛沙尼亞實力平庸，加上上半場中段已10人應戰，致波蘭輕易大捷。以波蘭今屆歐國外4輪作客僅贏法羅群島，出訪捷克、摩爾多瓦與阿爾巴尼亞全軍盡墨，今戰出訪實力不弱、戰意旺盛的威爾斯，仍有隱憂。

威爾斯上仗歐國外憑大衛布魯克斯(David Brooks)、歷高威廉斯(Neco Williams)，以及兩匹快馬比蘭莊臣(Brennan Johnson)、丹尼爾占士(Daniel James)各建一功，4比1大破芬蘭；成「紅龍」勇挫克羅地亞、賽和土耳其後，另一在地頭的代表作。威爾斯今戰在主場氣勢下贏波、連續3屆躋身歐國盃決賽周亦不為奇。

烏克蘭中立場擺陣鬥冰島

同晚另外兩場生死對決，格魯吉亞上仗2比0淘汰弱旅盧森堡；對手希臘則輕鬆在主場5比0狂勝哈薩克，可見級數有別；希臘值撐！(球賽編號FB3667，3月27日01:00開賽)

烏克蘭於在波蘭中立場鬥冰島。烏克蘭上戰最後關頭連轟2球，反勝波斯尼亞；冰島則4比1反勝以色列。兩隊鋒力不弱，但防線不穩，可先取「入球」大！(球賽編號FB3668，3月27日03:45開賽)

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