今日有咩波｜歐國外附加賽明晚演6場 威爾斯波蘭有力闖決賽

歐國盃外圍賽附加賽4強周四開打，威爾斯、芬蘭、波蘭與愛沙尼亞組成的A組，將競逐其中一張今夏歐國盃決賽周入場券。其中威爾斯大部份主力正值當打之年，亦在英超或英冠搵食，級數勝一籌，比賽狀態毋須懷疑，明晚深夜遇上青黃不接的芬蘭，主勝穩如泰山！(球賽編號FB3481，3月22日03:45開賽)
「紅龍」威爾斯上屆歐國盃勇闖16強後，亦在2022世界盃殺入決賽周；縱然戰績未算亮麗，但戰力不俗，今屆歐國盃外圍賽，威爾斯雖然屈居於土耳其與克羅地亞之下，幸好仍取得附加賽入場券；難得先遇上青黃不接的芬蘭，贏波的話，決賽對手大有機會是波蘭，紅龍大賽夢未完。
威爾斯唯快不破？
威爾斯最後4輪歐國外2勝2和不敗，代表作是靠富咸中場哈利威爾遜(Harry Wilson)梅開二度，主場2比1勇挫克羅地亞；對上一仗歐國外主場1比1賽和土耳其，哈利威爾遜亦助攻予諾定咸森林翼衛歷高威廉斯(Neco Williams)建功。翼鋒比蘭莊臣(Brennan Johnson)在熱刺已企穩陣腳，連同在列斯聯有亮麗演出的快馬丹尼爾占士(Daniel James)，快速反擊將是主隊今場一大殺著。
芬蘭雖曾殺入2020歐國盃決賽周，上屆世盃外亦僅落後次席的烏克蘭1分出局；今屆歐國外10戰取6勝4負，但作客以1比3不敵丹麥、0比3慘敗予斯洛文尼亞，證明客場遇強敵即「現形」。除了利華古遜鋼門哈迪基(Lukas Hradecky)，3名進攻好手迪姆普基(Teemu Pukki)、羅賓盧特(Robin Lod)與羅拔泰萊(Robert Taylor)，只効力美職球隊，整體實力平庸。兩軍2020年歐國聯兩度交手，威爾斯全勝，今場紅龍贏面仍然高唱。
波蘭逢愛沙尼亞勝算高
明晚同時間，波蘭亦會欣逢弱旅愛沙尼亞(球賽編號FB3480，3月22日03:45開賽)。巴塞隆拿王牌射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)、阿仙奴左閘積及基奧柯(Jakub Kiwior)和阿士東維拉右閘馬迪卡殊(Matty Cash)，近期一再交出好表現；難得對手愛沙尼亞今屆歐國外8戰只得1分，前線僅由港超球隊理文前鋒安尼亞(Henri Anier)領軍，級數差一大截，愛沙尼亞恐會大敗而回！
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