今日有咩波｜齊腳戰力勁 荷蘭穩勝蘇格蘭

今晚上演的其中一場頗具份量的國際賽，由荷蘭迎戰蘇格蘭，兩支已經鎖定今夏歐國盃決賽周席位的球隊對碰。近況突出的「橙衣兵團」，主帥朗奴高文(Ronald Koeman)重召迪比(Memphis Depay)與韋拿杜姆(Georginio Wijnaldum)兩名舊將回歸；反觀狀態回落的蘇格蘭，續受傷兵問題困擾，實力又差一截，今場難逃一敗。(球賽編號FB3581，3月23日03:45開賽)
「橙衣兵團」在歐國外最後6場分組賽錄得5勝1負佳績，僅曾以1比2不敵世界盃亞軍法國。主帥朗奴高文今次點兵，除一眾當打主力外，再重召了因傷闊別國家隊已久的前鋒迪比與韋拿杜姆，其中30歲的迪比貴為荷蘭隊史次席神射手，歷來88次為國上陣入44球；早前在歐聯便以入球協助効力的馬德里體育會勇闖8強。
荷蘭攻守平衡
至於已轉戰沙特阿拉伯聯賽的韋拿杜姆，身經百戰，球隊防線仍有老將戴利白蘭特配合一柱躉天的華基爾雲迪積克，球隊攻守平衡，勢成歐國盃的爭標黑馬；今夜在阿姆斯特丹的阿積士主場出擊，當然有力制勝，為歐國盃磨利刀。
對手蘇格蘭在歐國外早段虎虎生威，但近半年比賽明顯出現「腳軟」情況，在尾三場歐國外只錄得2和1負；而期間國際賽面對頂級的英格蘭與法國全敗，各項賽事近5戰未嘗一勝。
主帥奇勒今次點兵雖已召回包括隊長安德魯羅拔臣及守將基蘭泰亞尼等，蘇超赫斯的大勇射手沙基蘭亦在陣中；但原獲徵召入伍的諾域治後衛格蘭漢尼因傷患復發退隊，賴恩積克及卡林麥基哥等主力亦因傷未有入選。大軍人腳不整，近5次對戰荷蘭又只得1和4負，今場勢做「炮灰」。
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