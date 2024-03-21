網球｜停賽夏莉比禁藥刑滿復出　邁亞密網球賽首圈負芭杜莎出局（有片）

因禁藥風波被停賽的「前一姐」羅馬尼亞的夏莉比（Simona Halep）復出，獲發外卡參加邁亞密網球賽，但她在首圈不敵西班牙的芭杜莎（Paula Badosa）出局。 兩項大滿貫得主的夏莉比，去年9月被判停賽4年，但她上訴得直，停賽期減少至9個月。 缺席巡迴賽18個月後回歸。

夏莉比面對世界排名80的芭杜莎，以6:1、4:6和3:6落敗，她賽後說，一點也不在意賽果，而是很享受重新站在球場的感覺。 夏莉比賽後記者會反駁另一位「前一姐」丹麥的禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki）對她參賽的質疑，堅稱自己不是騙子。 禾絲妮雅琪早前說如果有人故意作弊，藥檢呈陽性，認為不應該獲發外卡參賽，認為應由最底層開始重頭再來。