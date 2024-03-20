聖馬力諾爭取歷史第二勝　國際賽期將兩鬥聖基茨

本周末將是國際賽期，亞洲會進行世界盃外圍賽的分組賽，而歐洲就會進行歐洲國家盃外圍賽的附加賽。不過還有一場並不矚目，但也受關注的賽事將會上演。在過去歷史206場國際賽只贏過1次的聖馬力諾，會主場兩戰加勒比海的聖基茨。聖馬力諾近期國際賽入球頻頻，今次目標是爭取國家隊歷史的第2次勝利。

聖馬力諾世界排名210，是國際足協世界排名最低的球隊。由於國家位處歐洲，國內沒有職業聯賽，球員多數都是業餘，因此他們長年在歐洲比賽都只是落敗。要數這支「最弱」國家隊史上的唯一勝利，已是在2004年，球隊主場友賽同樣來自歐洲的列支敦士登，以1:0取勝。這是聖馬力諾有紀錄以來的唯一勝仗。