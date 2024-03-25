英格蘭｜獲加、卡尼退隊 三獅變陣鬥比利時

英格蘭在溫布萊主場友賽「足球王國」巴西的重量級大戰，雙方均派出不少新星落場；最終「森巴兵團」靠新星安迪歷(Endrick)後備登場入波奠勝，令「三獅兵團」在主場輸波失面子。三獅主帥修夫基(Gareth Southgate)最傷腦筋是包括隊長哈利卡尼(Harry Kane)與剛戰受傷的基爾獲加(Kyle Walker)退隊；明晚再在溫布萊鬥比利時，或要變陣求勝。

王牌前鋒卡尼因傷休戰，修夫基鬥巴西時，派出箭頭奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)，翼鋒安東尼哥頓(Anthony Gordon)壓過拉舒福特(Marcus Rashford)擔正。巴西新帥杜利華祖利亞(Dorival Junior)更派出多達7名國腳新兵出戰，反擊快速的巴西早段已有雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)單刀射過出迎的英軍門將比克福特(Jordan Pickford)，僅被基爾獲加救空門；英軍整場組織威脅欠奉，巴西最終憑後備上陣的安迪歷在80分鐘近門「執雞」一箭定江山，兼終止球隊之前3連敗，明晚國際賽將作客鬥西班牙。

主場輸波，但修夫基仍滿意球員表現：「今戰有很多踢得好的地方，這是場高水平比賽，我們控制了大部分時間。我也不喜歡輸波，勝負分野就是在失去控球一刻應防守得更好。我們也有不少埋門機會，亦有部分新人登場，個別球員都交出好表現。」

効力阿士東維拉的安斯干沙(Ezri Konsa)在早段頂替傷出的基爾獲加，後者無緣明晚鬥比利時，修夫基亦證實有傷的隊長卡尼已回歸拜仁慕尼黑接受治療，明晚陣容會再有不少變動，包括艾雲東尼(Ivan Toney)或會擔正掛帥，佐頓軒達臣(Jordan Henderson)與高爾彭馬(Cole Palmer)有望復出；而剛戰後備登場的小將高比文奴(Kobbie Mainoo)，也有可能出任正選。