愉景灣行山路線｜經聖母神樂院去梅窩 賞倒數中海景

初級行山路線景點1︰稔樹灣碼頭看坪洲 前往愉景灣交通，由中環乘船到愉景灣碼頭或由東涌乘DB01R巴士或欣澳乘DB03R巴士皆可。於碼頭向廣場徑，左轉愉景灣道迎來林蔭榕樹。落斜後分叉路右轉，進入鐵絲網和白色建築物間小徑。沿岸邊而行設路牌指引往梅窩，稔樹灣碼頭為平靜海灣，正前方為坪洲，後方的交椅洲、周公島和喜靈洲一帶為明日大嶼填海區域，這一片海洋正在倒數，很快不再一樣。 一排排整齊的農田種出有茄子、木瓜，為海邊小屋點綴不少。穿過長沙欄小灘，往神學院方向上山時，要勿破騷擾在樹間結網的巨型蜘蛛。路況不太斜，在分叉路有空可先落斜，約5分鐘到達大水坑熙篤會神樂院碼頭，人氣不高迎著海風放空，看來是明智之舉。

初級行山路線景點2︰聖母神樂院曾供應牛奶予酒店 柏油路上斜，沿途樹上掛著14個十字架，即十四站苦路，紀念耶穌受難。約20分鐘到達熙篤會神樂院範圍，聖母神樂院又名熙篤會神樂院（Our Lady of Joy Abbey）信奉天主教，因國共內戰而由河北遷到香港，1956年於大嶼山開張。聖母神樂院曾在1960年代初出產牛奶，後來成為十字牌牛奶（Trappist Dairy），供應酒店和醫院。擴充規模後，牛奶產業搬往元朗生產。 神樂院聖母亭中西合壁 神樂院設開放區域，安靜地參觀尊重自己尊重別人。不遠處為中西合壁的聖母亭，聖母像配以中文字，入口處的拉丁文為PAX INTRANTIBUS（Peace to those who enter），背面寫上SALUS EXEUNTIBUS （good health to those who depart），文化融合形成一道奇觀。前行永援聖母橋建於1960年，亦是苦路盡頭。天藍色欄杆盡頭為教堂，惜到訪當日沒有開放。