愉景灣行山路線｜經聖母神樂院去梅窩 賞倒數中海景

初級行山路線景點2︰聖母神樂院曾供應牛奶予酒店

柏油路上斜,沿途樹上掛著14個十字架,即十四站苦路,紀念耶穌受難。約20分鐘到達熙篤會神樂院範圍,聖母神樂院又名熙篤會神樂院(Our Lady of Joy Abbey)信奉天主教,因國共內戰而由河北遷到香港,1956年於大嶼山開張。聖母神樂院曾在1960年代初出產牛奶,後來成為十字牌牛奶(Trappist Dairy),供應酒店和醫院。擴充規模後,牛奶產業搬往元朗生產。

神樂院聖母亭中西合壁

神樂院設開放區域,安靜地參觀尊重自己尊重別人。不遠處為中西合壁的聖母亭,聖母像配以中文字,入口處的拉丁文為PAX INTRANTIBUS(Peace to those who enter),背面寫上SALUS EXEUNTIBUS (good health to those who depart),文化融合形成一道奇觀。前行永援聖母橋建於1960年,亦是苦路盡頭。天藍色欄杆盡頭為教堂,惜到訪當日沒有開放。