沙田行山｜水泉澳去慈雲山 中級路線有攀爬位

景點1︰回望沙田海 沙田圍港鐵站沿水泉坳街及博泉街，左轉往博泉徑。想節省體力的坐車往水泉澳邨起步，約快20分鐘。博泉徑迴旋處過車閘，上斜至取水位，旁邊福祿壽像和花瓶較當眼。右轉往割草坳古道，初段有全年都濕漉漉岩石和沖溝。路窄林密散熱難，不宜太快。飛來石回望水泉澳及沙田一帶，城門河被樓宇阻隔，卻無礙城市與郊野俱備的畫面。由蝌蚪坪、草山、大帽山、中文大學、八仙嶺至沙田海，就算少行山的朋友，也一眼認出多個熟悉地名。

景點2︰水泉澳最高點 丘陵正前方是水泉澳，是欣賞水泉澳最佳位置，在此才發現角度的重要性。但實際372米高卻比想像中輕鬆。急升一會抵全程僅有攀爬位，只要小心踏腳位，用雙腿借力就通過到。前行斜度甚高幸距離不長，水泉澳三角測量站為372米。沙田、火炭一帶都在身後，好天時不止馬場及慈山寺，船灣淡水湖一帶也看到。及後先下坡至山坳位，再上攀到413米高的饅頭墩，斜度略較登水泉澳容易。匆匆向東行經電塔底向南走，車路徑向西面的吊草岩，抵分叉路口。