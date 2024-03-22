NBA｜公牛迪羅辛與火箭布魯克斯講手齊被逐　公鹿「字母哥」復出挫籃網（附比賽精華）

芝加哥公牛在作客侯斯頓火箭的比賽，公牛主將的迪羅辛（DeMar DeRozan）與火箭的迪朗布魯克斯（Dillon Brooks）在比賽期間爆衝突，二人最終雙雙被逐，不過火箭仍以127:117擊敗公牛。至於密爾沃基公鹿在「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）的復出之下，以115:108擊敗布魯克林籃網。

仍在西岸追趕季後賽附加賽席位的火箭，主場面對着公牛，火箭今場多數時間處於領先局面。然而在比賽第3節中段，火箭仍有9分優勢。謝倫格連（Jalen Green）中場的推進被迪羅辛搶前撞跌，布魯克斯之後上前與迪羅辛理論，其後迪羅辛以手肘打中布魯克斯令雙方起衝突。雖然球證及雙方球員上前阻止，不過仍造成一陣混亂。最終迪羅辛以二級惡意犯規被逐，布魯克斯亦以技術犯規被驅逐。