NBA｜羅素爾三分球爆發添戰力 湖人主場勢挫76人

NBA明晨免費電視直播好戲碼，由「大帝」勒邦占士(LeBron James)領導的湖人，主場迎擊褪色勁旅76人。「紫金兵團」仍為確保西岸附加賽席位奮戰，鬥志十足；人氣後衛迪安捷奴羅素爾(D’Angelo Russell)更剛追平隊史單季三分球紀錄，面對首席球星艾比特(Joel Embiid)繼續缺陣、戰績下滑的76人，湖人贏面高唱。(Viu TV 99台明早10:30直播)
老牌勁旅湖人自稱霸去年底的季中錦標賽後，戰績反覆；目前僅以37勝32負排在西岸第9位，雖與附加賽區外第11位的火箭有3.5場勝差，仍是不容大意；加上更有力爭取打入前6，力追又是3.5場勝差的第6位帝王，球隊上下鬥志十足。
湖人安東尼戴維斯有態
「紫金兵團」上仗常規賽主場以136比105擊敗鷹隊，終止之前連敗，中鋒安東尼戴維斯(Anthony Davis)擺脫眼傷復出，鎮守內線固然是關鍵；占士狀態冒升，近2戰手感極佳，合共37投25中取得65分，貢獻良多。
此外，羅素爾近期大爆發，上仗投入6球三分球，今季累積射入183記三分波，不但超越了球隊傳奇高比拜仁(Kobe Bryant)在2005/06球季造出的180記三分球佳績，更追平了名將雲艾素(Nick Van Exel)在1994/95球季造出的隊史紀錄；今場只要發揮正常，要獨佔紀錄應無難度。再者，防守出色的小前鋒拉迪殊(Cam Reddish)傷愈，與包括八村壘及奧斯甸利夫斯(Austin Reaves)都能為球隊提供極大助力。
76人正為季後賽努力
對手76人已展開4場西岸作客之旅，結果首戰便落筆打三更，以102比115負於太陽。目前76人以38勝31負排在東岸第8，仍為爭取前6的直接晉身季後賽資格努力；可是球隊自明星中鋒艾比特受傷後，戰績直線下滑，自今年1月25日起，近27戰只得9勝18負。
該隊近3場更有另一主力杜拜亞斯夏利斯(Tobias Harris)因傷缺陣，今場仍是上陣成疑；此子今季平均攻入17.1分，是主力得分點之一，球隊僅靠老將路維(Kyle Lowry)及新星麥斯(Tyrese Maxey)支撐，打硬仗相當輸蝕。