NBA｜金塊3分險勝木狼　三頭馬車爭西岸第一（附比賽精華）

西岸「一哥」的爭逐形成三頭馬車的局面，丹佛金塊在作客明尼蘇達木狼的常規賽，在一度領先18分下，遭木狼追近，不過金塊最後仍保住領先優勢以115:112擊敗木狼。西岸目前榜首仍然由奧克拉荷馬城雷霆領先，而金塊就追上次席，木狼就以1場的距離落後。
上屆總冠軍的金塊，連續4場的作客比賽來到最後一場。金塊在最有價值球員祖傑（Nikola Jokic）帶領下，一度將比分拉開過18分。然而木狼在下半場力追，將雙方比分逐步收窄，不過木狼最後還是未能取勝，以3分之微落敗。祖傑今場為金塊貢獻35分及交出16個籃板，而金塊今場的命中率，特別是3分球命中率較佳，成為雙方的分野，金塊全場命中率達51.9%，3分球更是27投14中，相後木狼只有47.7%的命中率，3分只有35射12中。
金塊贏波後，以48勝21負的戰績，追近47勝20負的雷霆，而木狼就以47勝22負排第3。餘下的10多場比賽將是三強爭逐西岸第一的席位。
獨行俠113:107擊敗馬刺
至於達拉斯獨行俠，在另一場比賽就以113:107小勝聖安東尼奧馬刺，在今年的4度對賽取得全勝。獨行俠的當錫（Luka Doncic）與艾榮（Kyrie Irving）繼續帶起球隊，當錫今場交出18分、16次助攻及10個籃板的「三雙」，而艾榮就有全場最高的28分，讓獨行俠在西岸繼續爭逐季後賽的直接晉級席位。